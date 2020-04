Borsa Milano forte con Europa, bene Fca

MILANO, 7 APR - Prosegue tra forti acquisti la seduta di Piazza Affari e degli altri mercati azionari del Vecchio continente: Milano resta la migliore con un aumento che ondeggia attorno al 4% dopo aver sfiorato la crescita di cinque punti percentuali e poi rallentare leggermente. Francoforte rimane a ruota con un aumento del 3,5% mentre Londra, Parigi e Madrid si muovono attorno a un rialzo di tre punti percentuali. L'attesa è ovviamente concentrata sulle decisioni dell'Eurogruppo ma i dati della produzione industriale tedesca migliori delle stime sostengono i listini. In Piazza Affari sempre molto bene Fca (+8% dopo un passaggio in asta di volatilità) seguita da vicino tra gli altri da Leonardo, Mediobanca ed Exor. Diasorin sale del 6% a 125,2 euro con un massimo di seduta a 127,6 dopo l'annuncio del lancio di un nuovo test per rilevare la presenza di anticorpi nei pazienti infettati da Covid-19. Piatta invece Recordati, al momento il titolo più cauto tra quelli a elevata capitalizzazione della Borsa di Milano.