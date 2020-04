Petrolio: risale a 27 dollari, +3,5%

ROMA, 7 APR - Prezzo del petrolio in rialzo sui mercati che si attendono questa settimana un accordo per il taglio della produzione fra Russia e Arabia Saudita con la partecipazione, sebbene più graduale, degli Stati Uniti. L'intesa porrebbe fine alla guerra dei prezzi fra i due colossi e adeguerebbe il settore al crollo della domanda per l'emergenza coronavirus. Il petrolio Wti sale così del 3,57% a 27 dollari mentre il Brent avanza del 3% a 34 dollari.