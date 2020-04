Borsa Milano corre (+4%) con Europa

MILANO, 6 APR - I mercati azionari del Vecchio continente ampliano i rialzi: Francoforte sale di oltre il 5%, Madrid del 4,4%, Parigi del 4,2%, Milano del 4% tornando con l'indice Ftse Mib sopra la soglia dei 17mila punti, Londra resta un po' più cauta e cresce del 2,7%. In Piazza Affari sempre gran corsa per Unicredit, Intesa e Campari, che salgono del 9%. Molto bene anche Leonardo e Mediobanca in aumento di sette punti percentuali. Piatta Eni anche sulle incertezze del prezzo del petrolio.