Borsa: Europa in rialzo,Milano +3,5%

MILANO, 6 APR - Si livellano al rialzo le borse europee a parte Londra (-1,6%), che sconta il ricovero in ospedale del premier Boris Johnson. Le migliori sono Milano e Francoforte (+3,5% entrambe), mentre Parigi, e Madrid salgono del 3% circa. Bene i futures Usa, in crescita del 3,7% per il Dow Jones e del 4,2% per il Nasdaq dopo ordini industriali in Germania scesi meno delle stime. In crescita la fiducia del settore delle costruzioni, mentre in Europa è scesa oltre le attese la fiducia dei consumatori in marzo. Gli occhi degli investitori sono puntati sull'Eurogruppo su Mes ed Eurobond, sui verbali Fed di mercoledì e su quelli della Bce il giorno successivo. In luce il comparto auto, con Peugeot (+8,7%) e Renault (+8,4%) sul podio, seguite da Volkswagen (+7,2%), Daimler (+6,8%) e Bmw (+5,2%), malgrado il calo delle vendite trimestrali di quest'ultima. In Piazza Affari corrono Fca (+4,4%) e Ferrari (+3,2%). Brillanti Intesa (+7,2%), Leonardo (+6,6%) e Unicredit (+5,73%) con lo spread stabile a 194 punti.