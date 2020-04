Borse Asia brillante, Tokyo +4,2%

MILANO, 6 APR - Borse brillanti ma a ranghi ridotti in Asia e nel Pacifico in avvio della settimana che precede la Pasqua. Shanghai e Mumbai sono chiuse per festività e saranno aperte venerdì prossimo, insieme a Tokyo (+4,24%) quando si fermeranno tutte le altre Piazze occidentali, Hong Kong (ancora in fase di scambi, +2,55%) e Sidney (+4,33%) incluse. Su di giri anche Taiwan (+1,61%) e Seul (+3,72%). Positivi i futures sull'Europa e su Wall Street. In piena emergenza coronavirus ormai ovunque, gli occhi degli investitori sono puntati sui verbali della Fed, previsti per mercoledì, e quelli della Bce, in arrivo il giorno successivo. Meglio delle stime gli ordini di fabbrica in Germania, molto peggio invece la fiducia dei consumatori nel Regno Unito, mentre dall'Ue è in arrivo la fiducia degli investitori (Sentix) e dagli Usa quella dei manager delle costruzioni.