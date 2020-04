Cirque du Soleil: S&P abbassa rating

MILANO, 4 APR - Standard & Poor's ha abbassato il suo rating su Cirque du Soleil Entertainment da CCC a D, indicando un rischio 'defualt'. Lo rende noto Bloomberg, secondo cui ieri il gruppo ha chiesto all'azionista Caisse de Depot e Placement du Quebec di stanziare fondi per il salvataggio della società, anche a fronte del fatto che tutti gli spettacoli della compagnia sono stati fermati dall'emergenza Coronavirus. Il gruppo fondato da Guy Laliberté (oggi completamente uscito dall'azionariato) da tempo comunque si trova in acque finanziarie molto difficili, con un debito superiore ai 900 milioni di dollari e il licenziamento in marzo di oltre 4mila dipendenti, quasi tutto il personale. Caisse du Quebec ha recentemente acquistato da Laliberté un altro 10% per salire al 20% e non smentisce di avere colloqui in corso con il gruppo dell'intrattenimento, mentre un altro 20% è detenuto dalla cinese Fosun International. L'azionista di maggioranza è il gigante del private equity Tpg, con circa il 60%.