Banche:Comitato Basilea,norme flessibili

ROMA, 3 APR - Il Comitato di Basilea, che mette a punto le regole internazionali per le banche, ha ampliato ulteriormente la flessibilità delle norme in modo da alleviare l'impatto dell'emergenza coronavirus sugli istituti di credito e l'economia. Fra le decisioni, che seguono quelle di qualche giorno fa, la sospensione del computo dei giorni di mancato pagamento per i prestiti oggetto di moratoria e lo slittamento della revisione di alcune norme quadro per le banche globali 'sistemiche' e sui derivati.