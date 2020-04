Borsa: Europa positiva con corsa greggio

MILANO, 2 APR - Sono in positivo tutte le Borse europee, sulla scia di Wall Street, con Donald Trump che accelera la corsa del petrolio, parlando di un taglio della produzione. La migliore è Milano (+1,3%), con lo spread a 191, seguita da Londra (+0,6%), Parigi (+0,5%), Francoforte (+0,4%) e Madrid (+0,2%). L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 600, torna a guadagnare (+0,3%), col comparto energia a farla da padrone (+7%), con impianti e servizi in crescita oltre il 10%. Col greggio che schizza in alto (wti +23%), spiccano Lundin (+18,4%), Omv (+10,5%) e Royal Dutch (+10,1%). Migliorano anche le banche e aumentano quelle in positivo, con Abn Amro (+7,2%), Kbc (+5,3%), insieme a Lloyds (+2,1%). Qualche spiraglio in più anche tra le auto, con crescite per Peugeot (+4,8%), ma anche Volkswagen (+0,2%).