Gentiloni, Mes così inadeguato

BRUXELLES, 2 APR - "Il Mes è nato in un'altra epoca storica", ed oggi "è completamente inadeguato a quello che ci troviamo di fronte": lo ha detto il commissario agli affari economici Paolo Gentiloni in un'intervista a Sky Tg 24. Se le condizionalità del Mes "venissero eliminate potrebbe essere guardato in un altro modo. Ma non fossilizziamoci, abbiamo diversi strumenti e diversi obiettivi", ha detto Gentiloni.