Da Ubi 10 miliardi per rilancio Italia

MILANO, 1 APR - Il cda di Ubi Banca ha varato 'Rilancio Italia', un programma integrato che comprende una pluralità di interventi urgenti del valore complessivo e disponibile, fino a 10 miliardi di euro. Il sistema di iniziative riguarda tutti i segmenti di clientela del gruppo bancario: le imprese per assicurarne continuità operativa a fronte di possibili crisi della liquidità e famiglie, individui e enti del Terzo settore per sostenerne la tenuta in un momento sociale potenzialmente critico. "Lo storico legame con il territorio e un forte senso di responsabilità ci portano ad agire con determinazione per aiutare le famiglie e le imprese ad affrontare la crisi", sottolinea il consigliere delegato Victor Massiah che ricorda come "la forza del nostro bilancio e il radicamento territoriale ci permettono di proporre 'Rilancio Italia' per sottolineare l'impegno di una grande banca a favore del Paese".