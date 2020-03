Coronavirus, al via pool 74 esperti tech

ROMA, 31 MAR - Prendono ufficialmente il via i lavori della task force tecnologica, "un contingente multidisciplinare di 74 esperti", istituita dal ministro per l'Innovazione, Paola Pisano, che ne dà notizia, in accordo con il ministero della Salute. Il gruppo valuterà e proporrà soluzioni basate sui dati "per la gestione dell'emergenza sanitaria, economica e sociale" legata al Coronavirus. Al vaglio del team anche una possibile app in grado di tracciare gli spostamenti. Il gruppo di lavoro, previsto dal dl Cura Italia, diventa operativo a seguito del decreto ministeriale firmato da Pisano.