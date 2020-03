Borsa: Europa risale, Milano +0,75%

MILANO, 31 MAR - Allungano il passo nel finale le principali borse europee sulla scia dell'andamento di Wall Street dopo il calo inferiore alle stime della fiducia dei consumatori Usa. Salgono Madrid (+1,4%), Londra (+1,2%), Francoforte (+1,1%) e Milano (+0,8%), che si riporta sopra quota 17mila punti, mentre rimane in coda Parigi (+0,4%). In rialzo a 200 punti lo spread tra Btp e Bund. Sotto pressione Mediolanum (-2,9%) e Unicredit (-2,8%), mentre Intesa (-1,37%) appare più cauta in Piazza Affari. Nel resto del Continente scivolano Ing (-3,9%), Lloyds (-4,2%), Bnp (-2,7%) e Hsbc (-2%). Rimbalzo degli automobilistici Nokian (+15,47%), dopo l'acquisto di titoli annunciato dallo Stato finlandese, Peugeot (+3,36%), Bmw (+2,7%) e Fca (+1,5%) e a differenza di Renault (-0,4%). Sprint di Hammerson (+15%), su ipotesi di acquisizione.