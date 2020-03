Borsa: Europa volatile, Milano +0,2%

MILANO, 31 MAR - Appaiono volatili e nervose le principali borse europee dopo il calo inferiore alle stime della fiducia dei consumatori Usa in marzo. Milano (+0,22%), risalita fino allo 0,3%, continua ad oscillare a cavallo della parità, così come Parigi (-0,25%), Londra e Francoforte invariate entrambe, mentre l'unica a resistere in territorio positivo è Madrid (+0,3%). In rialzo a 197 punti lo spread tra Btp e Bund, a svantaggio dei bancari Unicredit (-3,77%), Banco Bpm e Intesa (-2%), che ha sospeso la distribuzione del dividendo per adeguarsi alla raccomandazione della Bce a seguito dell'emergenza coronavirus. Sotto pressione anche Ing (-3,8%), Bnp (-3,7%), Lloyds (-3,5%) e Hsbc (-1,9%). Rimbalzo degli automobilistici Nokian (+17,3%), dopo l'acquisto di titoli annunciato dallo Stato finlandese, Peugeot (+2,7%), Fca (+1,4%) e Bmw (+1,37%) a differenza di Daimler (-0,86%), Volkswagen (-0,7%) e Renault (-1,57%).