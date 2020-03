Abi a banche, no a costi su anticipo Cig

ROMA, 31 MAR - L'Abi invita le banche associate ", nell'applicare la Convenzione" sull'anticipo della Cig siglata questa notte con il ministero del Lavoro e i sindacati, "ad evitare costi per i lavoratori che beneficeranno dell'anticipazione in coerenza con le finalità e la valenza sociale dell'iniziativa". Lo si legge in una nota dove invita anche "le banche e tutte le parti coinvolte, in particolare INPS, Regioni e Province autonome che gestiscono gli ammortizzatori sociali, a collaborare per assicurare la più tempestiva attuazione della convenzione".