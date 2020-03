Borsa Europa chiude positiva, giù Madrid

MILANO, 30 MAR - Mercati azionari del Vecchio continente pesanti per quasi tutta la prima giornata della settimana, con un ritorno degli acquisti sul finale di seduta, anche in parallelo al miglioramento di Wall street: Londra ha chiuso in aumento dell'1,1%, Parigi dello 0,6% e Francoforte con un rialzo dell'1,9%. Considerando che anche Milano ha segnato la lieve crescita dello 0,3%, l'unica Borsa europea negativa tra le maggiori è stata Madrid, che ha accusato un calo dell'1,1%.