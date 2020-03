Borsa Milano (-1,5%) peggiora con Europa

MILANO, 30 MAR - Prosegue nervosa e negativa la prima giornata della settimana dei mercati azionari del Vecchio continente: in attesa dell'avvio di Wall street, Madrid oscilla su una perdita di due punti percentuali, Parigi cede l'1,6%, Milano con l'indice Ftse Mib segna un calo dell'1,5%. Londra perde un punto percentuale, mentre Francoforte prova a tenere su un calo dello 0,5%. In Piazza Affari, tra i titoli principali sempre sotto pressione le banche dopo l'invito della Bce a congelare dividendi e buyback: Unicredit cede il 7%, Mediolanum e Intesa sei punti percentuali, mentre Atlantia è in asta di volatilità. Piatte Eni ed Enel, in rialzo dell'1% Buzzi.