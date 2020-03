Borsa: Milano apre a +0,2% poi -2,23%

MILANO, 30 MAR - Piazza Affari apre positiva (+0,2 a quota 16.855 punti) ma da subito gira in calo (-0,23%) per poi affondare a -2,23% sotto una raffica di stop. A cedere le banche con Intesa (-5,4% teorico), Unicredit (-4,96%), quest'ultima che ha deciso il rinvio di cedola e buyback 2019. In asta anche Leonardo (-5,6% teorico), Unipol (-4,6% teorico).