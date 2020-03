Banca Sistema: Prontopegno sospende aste

MILANO, 27 MAR - Nell'ambito delle iniziative per l'emergenza Covid-19, ProntoPegno, Monte dei Pegni del gruppo Banca Sistema, sospende fino a nuova comunicazione il calendario delle aste dei pegni scaduti. Per limitare gli spostamenti e contenere la diffusione del virus è disponibile l'App ProntoPegno. Inoltre, in linea con le disposizioni del Governo, è possibile recarsi in filiale per le operazioni necessarie ed indifferibili solo su appuntamento. "Purtroppo, la storia si ripete: nel 1478 quando a Padova arrivò la peste, il Monte di Pietà supportò i cittadini mantenendo aperte le proprie attività per consentire la continuità dei pegni. Oggi la nuova peste si chiama Covid-19 e in questa circostanza di difficoltà per il Paese noi rimaniamo aperti e continueremo a fare la nostra parte per supportare le piccole esigenze finanziarie dei cittadini", sottolinea il direttore generale, Giuseppe Gentile.