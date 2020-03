Borsa: Asia positiva, Tokyo +3,88%

MILANO, 27 MAR - Borse quasi tutte positive in Asia e Pacifico, all'indomani di uno scivolone che aveva riguardato soltanto Tokyo per lo scattare dell'emergenza coronavirus nella Capitale giapponese. Rialzi soprattutto a Tokyo (+3,88) e Seul (+1,87%), caute Shanghai (+0,32%) e Shenzhen (+0,26%), deboli invece Taiwan (-0,38%) e Sideny (-5,3%), frenata dal calo delle quotazioni dei metalli ad eccezione dell'oro (+0,47%). Contrastate Hopng Kong (+0,38%) e Mumbai (-0,94%), ancora aperte. Negativi i futures sull'Europa e su Wall Street all'indomani del rinvio al Consiglio Ue di una decisione sui cosiddetti 'coronabond'. In arrivo dall'Italia e dalla Francia la fiducia dei consumatori, mentre da Oltreoceano sono attesi gli analoghi indicatori dell'Università del Michigan. Sotto pressione sulla piazza di Sidney gli estrattivo-minerari Fortrescue (-8,75%), Bhp (-5,3%) e Newcrest (-4,93%). Scivolone di Westpac Banking (-7,05%) e Commonwealth Bank (-6,7%).