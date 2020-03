Coronavirus, Essilux ritira stime 2020

MILANO, 27 MAR - Essilor Luxottica ha ritirato le proprie stime sull'esercizio 2020 a causa dell'emergenza coronavirus. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che "le prospettive dell'azienda per il 2020 pubblicate il 6 marzo 2020 non sono più valide". Lo scorso gennaio il Gruppo ha registrato una "solida crescita, in linea con i suoi obiettivi per l'intero anno". A marzo, invece, si è registrato un rallentamento. Di conseguenza "nel secondo trimestre, la Società prevede che i ricavi diminuiranno ulteriormente con un impatto significativo sulla redditività".