Ferrari,ripresa produzione il 14 aprile

MARANELLO, 27 MAR - Ferrari prevede di riaprire la produzione il 14 aprile a Maranello e Modena,"a condizione che sia garantita la continuità della catena di fornitura". Lo spiega una nota della Casa di Maranello, "Tutte le attività aziendali che possono essere svolte attraverso il lavoro agile continueranno regolarmente come è stato fatto nelle scorse settimane", aggiunge la società del Cavallino Rampante che "continuerà a farsi carico dei giorni di assenza di coloro che non possono avvantaggiarsi di tale soluzione". A fronte della grande incertezza e dell'imprevedibilità causata dal Covid-19, la Società "sta adottando tutte le misure più appropriate per assicurare il benessere e la salute dei suoi dipendenti, nell'interesse di tutti i suoi stakeholder".