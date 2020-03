Borsa: Europa pesante, Milano -1,3%

MILANO, 26 MAR - Sono tutte in ribasso le Borse europee, Milano compresa. Dopo due giorni di recuperi, sull'onda del pacchetto da 2.000 miliardi di dollari degli Usa a sostegno dell'economia del Paese, tornano a prevalere i timori sugli effetti globali dall'espandersi del coronavirus. In linea con futures americani negativi, Londra cede il 2,79%, Parigi il 2,32% e Francoforte il 2,21% mentre Piazza Affari (-1,3%) ha ridotto il calo iniziale in parallelo col miglioramento dello spread Btp-Bund (a 173 punti). Il listino milanese è tuttavia zavorrato da Unicredit (-3,8%), Ferragamo (-3%) e Stm (-2,57%). In un clima volatile sprint invece di Leonardo (+3,6%) e Azimut, insieme al resto del risparmio gestito, e Buzzi Unicem entrambe in aumento del 4%. Eni (-1,5%) è allineata all'indice mentre gli altri petroliferi europei ritracciano col prezzo del greggio in calo. A Londra Bp perde il 3,5%.