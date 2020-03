Bce:stampa,sarebbe pronta a lanciare Omt

ROMA, 25 MAR - La Banca Centrale Europea sarebbe disponibile ad attivare il piano anti-spread Omt (Outright monetary transaction) per l'acquisto di titoli di Stato per sostenere l'economia dell'Eurozona, colpita dall'emergenza coronavirus. Lo riferisce Bloomberg, citando fonti vicino al dossier. Lo strumento fu messo a punto nel 2012 dall'ex presidente della Bce, Mario Draghi, durante la crisi dei debiti sovrani ma finora non è stato mai utilizzato. Negli anni scorsi la Bundesbank è sempre stata contraria all'attivazione dell'Omt per timore che potesse violare i Trattati Ue in materia di finanziamenti diretti agli Stati. Ma nel 2016 la Corte costituzionale tedesca, ossia l'Alta Corte di Karlsruhe, ha dato il via libera al piano antispread, dichiarandolo legittimo. Per attivare l'Omt serve comunque che i Paesi facciano richiesta al Mes.