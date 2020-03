Borsa:Milano recupera e chiude in rialzo

MILANO, 25 MAR - La Borsa di Milano (+1,74%) recupera nel finale e chiude in rialzo, in linea con gli altri listini europei. Dopo una seduta all'insegna della volatilità sui mercati è prevalso l'ottimismo, con gli investitori che guardano alle misure messe in campo per sostenere l'economia duramente colpita dal coronavirus. Lo spread tra Btp e Bund chiude in calo dopo le indiscrezioni sul piano della Bce. Il differenziale è sceso a 180 punti base, con il tasso del decennale italiano all'1,53%. A Piazza Affari volano Leonardo (+11,3%) e Azimut (+9,3%). Riprendono fiato le banche con Mediobanca (+7,9%), Intesa (+2%), Ubi (+1,2%), Unicredit (+0,8%). Bene anche il comparto dell'auto con Fca (+2,9%), Ferrari (+0,9%) e Cnh (+3,2%). Seduta in rosso per Pirelli (-3,8%) e Atlantia (-3,3%). Male anche Tim (-2,3%), dopo l'alleggerimento di Elliott, e Hera (-1,9%), che ha chiuso il 2019 con un utile di 402 milioni di euro.