Coronavirus:Istat,avanti 2,3 mln imprese

ROMA, 25 MAR - "Le imprese, classificate in base all'attività prevalente, attive nei settori le cui attività non vengono sospese sono poco meno di 2,3 milioni di unità su 4,5 milioni (il 48,7% del totale), generano circa due terzi del valore aggiunto complessivo (circa 512 miliardi di euro) ed il 53,1% delle esportazioni totali". Lo rileva l'Istat nella memoria inviata al Parlamento, con riferimento ai Dpcm dell'11 e del 22 marzo, cui sono stati aggiunti i settori della difesa ed aerospazio, a prescindere dalle attività in smart working.