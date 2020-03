Alitalia:rinvio confronto su cigs al 3/4

ROMA, 24 MAR - Il confronto tra Alitalia e i sindacati sulla proroga della cigs per 3.960 dipendenti, secondo quanto si apprende, è rinviato al 3 aprile. Lo ha deciso il Ministero del lavoro nell'incontro di oggi, che avrebbe dovuto essere quello conclusivo, per concedere alle parti più tempo per la trattativa.