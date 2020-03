Coronavirus: Altmaier respinge eurobond

BERLINO, 24 MAR - "Noi siamo tutti determinati a evitare in Europa una nuova edizione della crisi finanziaria". Lo dice in un'intervista all'Handelsblatt il ministro dell'Economia tedesco Peter Altmaier, che respinge però l'idea degli eurobond. Altmaier "consiglia prudenza quando si presentano presunti nuovi geniali concetti", che alla fine non sono altro che "vecchie idee abiette". Il ministro del Gabinetto Merkel non ha grande considerazione dei cosiddetti Coronabond, ipotesi a cui ha aperto invece la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, come lui una cristiano-democratica tedesca. "L'innovazione è più importante della sovvenzione", afferma, spendendosi per un modello che invece rafforzi la capacità di competere dell'Europa.