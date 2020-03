Borsa: Milano brilla in Europa +5%

MILANO, 24 MAR - Milano continua a guidare il rimbalzo delle Borse in Europa. Intorno a metà seduta il Ftse Mib guadagna il 5,6% e il Ftse AllShare il 5,4 per cento. I titoli della moda rialzano la testa con Moncler in progresso del 10,87% e Ferragamo dell'8,9 per cento. Tra i rialzi più consistenti quello di Nexi (+10%) ed Exor (+16,9%) che porta con sè anche Fca (+4,98%). Bene le banche con Intesa, Unicredit e Ubi che guadagnano oltre il 5%, in evidenza tra le assicurazioni Generali che sale del 6,9 per cento. Eni prosegue la sua corsa (+6,4%) mentre Atlantia (+3,6%) riduce i guadagni della mattina.