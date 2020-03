Borsa: Europa rimbalza, Milano +5,6%

MILANO, 24 MAR - Le Borse europee seguono l'Asia e rimbalzano. A dare lo slancio le nuove misure della Fed per rilanciare l'economia Usa e contrastare gli effetti della pandemia del Coronavirus. L'indice Eurostoxx 50 scatta e poi si stabilizza a +4%. Tra le singole Piazze Francoforte vola a +5,1%, Parigi a +4,3%, Madrid a +3,7%, Londra a +3,6%, Milano è la migliore con un +5,6%. L'euro è in rialzo sul dollaro. La moneta unica scambia a 1,082 sul biglietto verde contro gli 1,073 della chiusura di New York. Anche il petrolio continua ad avanzare con il brent che sfiora i 28 dollari e il greggio sopra i 24,4 dollari. In calo lo spread tra Btp e Bund in area 192 punti. E balza ancora l'oro che sfiora i 1.600 dollari l'oncia. Corrono anche i future su Wall Street che salgono di oltre 4%. Lo sguardo dei mercati è rivolto all'Eurogruppo con le opzioni per aggiungere una nuova linea di difesa contro il Coronavirus. A Piazza Affari sono in evidenza Exor (+12,8%), Stm (+12,5%), Nexi (12,2%).