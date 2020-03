Borsa: Asia rimbalza con forza,Tokyo +7%

MILANO, 24 MAR - Tokyo, Hong Kong e Sydney - considerati dei benchmark per i mercati - rimbalzano all'unisono dopo aver toccato il fondo nelle scorse sedute, ai minimi dal 2016. E' un buon inizio per i mercati con un dollaro che invece si ritrae, segno - secondo gli operatori, di una riduzione dello stress. Il Nikkei ha guadagnato il 7,13%, Hong Kong il 4,43%, Shanghai il 2,34%, Shenzhen il 2,11%, Sydney il 4,7% e la Corea strappa dell'8,6%. Il segno positivo arriva dopo la mossa senza precedenti da parte della Federal Reserve che dà supporto ad ampie fasce del sistema finanziario degli Stati Uniti. Secondo gli analisti però "con la storia piena di proverbiali 'rimbalzi di un gatto morto', molti restano alla finestre". Intanto però i futures S&P 500 crescono del 4,5%, i futures sull'Euro Stoxx 50 del 4,8% e l'indice MSCI Asia Pacific è aumentato del 4,9%. Lo yen è aumentato dello 0,7% a 110,43 per dollaro, l'euro ha guadagnato l'1% a 1,0830 dollari, la sterlina britannica ha guadagnato l'1% a 1,1657 dollari.