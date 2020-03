Oro: sfiora i 1600 dollari

ROMA, 24 MAR - L'oro è in rialzo e sfiora i 1.600 dollari l'oncia. Spinto dalle misure della Fed per proteggere l'economia Usa l'oro ha registrato un rialzo del 2% a quota 1.584,51 dollari l'oncia. In scia avanzano anche argento e palladio (oltre il 6%) e platino (3%).