Borsa: Europa pesante, Fed non basta

MILANO, 23 MAR - poco sopra i minimi i listini del Vecchio Continente. Milano ha saputo controllare la volatilità e il Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in ribasso dell'1,09% a 15.559 punti. Ma il nuovo imponente intervento della Fed non è bastato a dare sicurezza e in scia alla caduta di Wall Street, Londra ha lasciato sul terreno il 3,79% a 4.993 punti, Parigi ha perso il 3,32% a 3.914 punti e Francoforte il 2,1% a 8.741 punti. Pesante anche Madrid (-3,3% a 6.230 punti).