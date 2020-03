Deutsche Bank chiude 200 filiali

BERLINO, 23 MAR - La Deutsche Bank chiude oltre 200 filiali in Germania, per contrastare la diffusione del Coronavirus. È quello che ha reso noto lo stesso istituto bancario, secondo la Dpa. Delle 500 filiali resteranno aperte al pubblico circa 290. La banca garantisce inoltre la circolazione del cash, disponile ai punti di prelievo bancomat dei cosiddetti Cash Group, come nei supermercati e ai rifornitori di benzina della Shell.