Sindacati, protocollo sicurezza per Pa

ROMA, 19 MAR - Cgil, Cisl e Uil hanno sollecitato il ministero della P.a a stendere un protocollo sulla sicurezza per il pubblico impiego, che ricalchi quanto fatto il 14 marzo per il privato. L'obiettivo è arrivare a dettagliare le regole da adottare per la salvaguardia dei dipendenti pubblici di fronte all'emergenza Coronavirus. (ANSA)