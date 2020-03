Borsa: Europa in calo dopo Wall Street

MILANO, 19 MAR - Le Borse europee proseguono in calo dopo l'avvio in terreno negativo di Wall Strett. Sul versante valutario la moneta unica tratta a 1,081 dollari. L'indice stoxx 600 cede lo 0,9%. In forte calo Londra (-1,9%) e Francoforte (-1,3%). Negative anche Parigi (-0,8%) e Milano (-0,2%) mentre Madrid è piatta (-0,01%). A Piazza Affari pesante Fca (-9,2%) ed Exor (-7,1%), dopo l'annuncio della sospensione della produzione in Nord America. Raffica di sospensione in asta di volatilità a ribasso.