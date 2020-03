Baretta, nessun click day bonus autonomi

ROMA, 19 MAR - "Non mi sembra un criterio che sta in piedi, non possiamo fare a chi prima arriva prima alloggia". Così, a Radio Capital, il sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta frena sull'ipotesi di un 'click day' per le richieste del bonus da 600 euro previsto dal decreto 'Cura Italia' per autonomi e partite Iva. "E' una comunicazione fatta dall'Inps, non una decisione del governo - spiega - i ministeri del Lavoro e dell'Economia stanno ancora valutando". Quanto al rischio che i soldi stanziati non bastino, Baretta assicura che "nel caso saranno reintegrate".