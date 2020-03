Expo 2020: Dubai continua preparativi

(ANSA)- ROMA, 18 MAR - Unità e solidarietà di fronte alla crisi globale da Covid-19 e la volontà di continuare insieme, con le misure di sicurezza necessarie e pianificazione, la marcia verso Expo 2020 Dubai che prenderà il via il 20 ottobre. È questo il messaggio emerso dalla riunione in videoconferenza dello Steering Committee, l'organismo consultivo dell'Esposizione Universale del quale il Commissario italiano, Paolo Glisenti, fa parte. "Sono tempi difficili e incerti - ha dichiarato Sua Eccellenza Reem Al Hashimy, Ministro di Stato per la Cooperazione Internazionale e Direttore Generale dell'Esposizione - che rende ancora più incoraggiante vedere le comunità di tutto il mondo affrontare questa sfida insieme e testimoniare l'incredibile capacità di resistenza dello spirito umano contro una minaccia che non conosce confini o scadenze internazionali. Le esposizioni mondiali sono intese come celebrazioni del nostro impegno collettivo e questi tempi richiedono la nostra solidarietà e unità più che mai".