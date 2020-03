Coronavirus: Confcommercio, vendite +50%

ROMA, 17 MAR -Spesa molto più abbondante del normale in tutti i negozi ed in particolare in quelli di quartiere e nei piccoli paesi ma nessun problema di approvvigionamento. Volano le consegne a domicilio i cui volumi negli ultimi giorni sono quadruplicati. L'aumento medio delle vendite nella media distribuzione e nei negozi di alimentari con picchi che vanno tra il 100 ed il 120% negli alimentari dei piccoli comuni più isolati. "Il ritmo delle vendite continua ad essere altissimo, soprattutto nei punti vendita dei paesi. Non ci sono problemi di approvvigionamento delle merci, se c'è qualche ritardo è fisiologico perché magari può capitare che ci sia personale ridotto nei magazzini per turni o malattie, e quindi di conseguenza questo provoca ritardo negli arrivi delle merci sugli scaffali. Direi che tutto comunque funziona bene" spiega la presidente di Fida Confcommercio, Donatella Prampolini.