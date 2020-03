Borsa: Milano gira in calo -0,3%

MILANO, 17 MAR - Il rialzo a Milano si è esaurito nello spazio di un paio d'ore. L'indice guida della Borsa il Ftse Mib si appiattisce, scivola in calo dello 0,3 per cento. Le vendite allo scoperto sono vietate ma c'è chi si alleggerisce: Generali cede il 3,7%, Azimut il 3,4%, Enel il 2,2%, Mediobanca l'1,2%, Intesa Sanpaolo lo 0,6%. Restano sospese Fca (con un calo teorico del 6,54%), Exor (-5,8%), Pirelli (-0,38%). Poi c'è chi strappa al rialzo come Tim (+5,2%) e Recordati (+5,4%).