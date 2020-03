Borsa: Asia volatile, Tokyo tiene

MILANO, 17 MAR - Tokyo inverte la tendenza sul finale (+0,06%) cancellando una perdita che nel corso della seduta era arrivata a toccare il 3% mentre continuano a scivolare i titoli sui listini di Shanghai (-0,34%) e Shenzhen (-0,43%). Le azioni asiatiche più vendute sono quelle tecnologiche e dell'energia; al contrario sul listino giapponese auto ed elettronica hanno fatto da traino. "Lo yen giapponese non si è rafforzato nei confronti del dollaro - commenta un gestore a Bloomberg - gli investitori potrebbero ritirarsi dai loro investimenti all'estero". Intanto misure fiscali e monetarie vengono introdotte in tutto il mondo ma secondo gli operatori "è solo un modo per guadagnare tempo", "è come versare acqua in un secchio con un buco. Per fermare la rotta del mercato azionario, il virus deve raggiungere il picco" e, concludono, "le prossime due settimane sono cruciali dal nostro punto di vista".