Expo 2020: unità da confronto Ue

(ANSA)- ROMA, 16 MAR - L'Expo di Dubai "opportunità chiave per una verifica dei progressi compiuti nell'implementazione dell'Agenda 2030 degli Obiettivi di Sviluppo sostenibile: è stato questo oggi il focus di un incontro in teleconferenza tra tutti i Paesi dell'Unione Europea in una testimonianza di unità politica e programmatica". E' quanto è emerso, spiega una nota, dal confronto tra i commissari degli stati Ue partecipanti all'Esposizione Universale al via nella città emiratina il prossimo ottobre che ha permesso di condividere i contenuti delle numerose iniziative dedicate alle sfide della sostenibilità nei Padiglioni nazionali in questo 2020, quinto anniversario dell'adozione dell'Agenda. "L'Unione Europea si presenterà unita e ancora più forte a Expo 2020 Dubai sui grandi temi dello sviluppo sostenibile, dell'innovazione e della sicurezza per la salute", ha detto il Commissario per la partecipazione italiana Paolo Glisenti.