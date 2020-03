Petrolio scende sotto 30 dollari

ROMA, 16 MAR - Ancora una mattinata difficile per il petrolio sui mercati asiatici. Il Wti, il greggio americano, è sceso sotto i 30 dollari al barile, con un tonfo del 5,5%, per poi recuperare ed essere scambiato a 31,1 dollari. Il Brent, il petrolio di riferimento per l'Europa, ha invece registrato un calo del 2,9% a 32,82 dollari al barile.