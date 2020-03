Coronavirus: Abi, non andate in banca

ROMA, 15 MAR - Un nuovo appello ad evitare di andare in banca, anche se gli sportelli riapriranno lunedì con i presidi sanitari, e a utilizzare il più possibile i servizi online e al bancomat. E' quello che arriva dal presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, e dal direttore generale Giovanni Sabatini. L'Abi invita chi desiderasse andare comunque, in particolare gli anziani che avessero meno confidenza con le tecnologie, a "telefonare in banca per consigliarsi su come risolvere il problema, ma senza uscire di casa".