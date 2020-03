Coronavirus: Allianz, da capogruppo 75 milioni per Italia

MILANO, 13 MAR - Allianz ha messo a disposizione 75 milioni di euro di liquidità, per sostenere economicamente la propria rete di agenzie, che il Gruppo tedesco ritiene "centrale nelle strategie della Compagnia". Lo si legge in una nota in cui Allianz sottolinea che "in questo difficile momento per il Paese è stato messo in campo un pacchetto che include numerose iniziative, concordate con le rappresentanze degli agenti". Secondo l'amministratore delegato di Allianz in Italia Giacomo Campora, "con 75 milioni di euro di cassa a loro disposizione, le agenzie potranno lavorare con maggiore tranquillità e servire al meglio i clienti, consentendo al tempo stesso al proprio personale di agenzia di lavorare nelle migliori condizioni possibili di protezione della propria salute, garantendo i servizi indispensabili alla clientela".(ANSA).