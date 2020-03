Borsa: Europa avanza ancora, Milano +13%

MILANO, 13 MAR - Le Borse europee avanzano ancora con Milano (+13,8%) in testa. A Piazza Affari rientrano agli scambi i numerosi titoli sospesi in asta di volatilità a rialzo. I listini del Vecchio continente sono sostenuti dalle utility (+10%) e dall'energia (+9%) e dalle banche (+7,2%). Lo stoxx 600 avanza del 6,5%. In forte rialzo Madrid (+9,6%), Parigi (+7,1%), Londra (+6,6%) e Francoforte (+6%). Nel listino principale di Milano volano Poste (+23,7%), Recordati (+22%), Juventus e Snam (+21%), Prysmian (+20%) e Hera (+19%).