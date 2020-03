Fca Melfi: 16 sindaci, "stop attività"

POTENZA, 13 MAR - Sospendere le attività dello stabilimento Fca di Melfi (Potenza) e delle industrie dell'indotto automotive "fino a quando non verranno poste in essere tutte le misure previste dal Dpcm dell'11 marzo sull'emergenza coronavirus": è la richiesta fatta da 16 sindaci della zona del Vulture-Melfese in una lettera inviata al Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi. L'attività nella fabbrica lucana è stata sospesa temporaneamente ieri: la ripresa è prevista per lunedì prossimo, 16 marzo. La lettera è stata firmata dai sindaci di Atella, Barile, Forenza, Ginestra, Lavello, Melfi, Maschito, Montemilone, Palazzo San Gervasio, Rapolla, Rapone, Rionero in Vulture, Ripacandida, Ruvo del Monte, San Fele e Venosa (Potenza).