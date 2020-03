Borsa Milano cede con Europa, -13%

MILANO, 12 MAR - Volatilità alle stelle e vendite senza freno in Piazza Affari: l'indice Ftse Mib si avvia alla chiusura in calo superiore al 13% con minimi sui 15.590 punti. Oltre metà dei titoli del paniere principale sono sospesi, con Atlantia che resta il peggiore in calo di oltre il 17%. Non va molto meglio nelle altre Borse europee: Londra e Francoforte cedono oltre il 10%, Parigi undici punti percentuali.