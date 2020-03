Borsa Milano (-10%) crolla con Europa

MILANO, 12 MAR - Con il nuovo crollo di Wall street non si placa la tempesta di vendite sulle Borse europee: Parigi ha toccato un calo dell'11%, Milano con Francoforte i dieci punti percentuali in un clima nervosissimo e tra forti oscillazioni, Londra cede oltre il 9%. In Piazza Affari nell'indice Ftse Mib si è sfiorata la quota di una ventina di titoli sospesi contemporaneamente, con il peggiore Atlantia che perde oltre il 16%. Prova sempre a tenere Exor, in calo di tre punti percentuali.