Expo 2020: assessore, Umbria ci sarà

PERUGIA, 12 MAR - "Non possiamo non esserci come Regione": l'assessore regionale umbro allo Sviluppo economico Michele Fioroni parla così dell'appuntamento con l'Expo, in programma a Dubai da ottobre 2020 ad aprile 2021. La Giunta ha infatti confermato il piano con il coordinamento dello stesso assessorato allo Sviluppo economico. Fioroni torna così a parlare, con l'ANSA, dell'approvato (giovedì scorso da parte della Giunta regionale) Programma 2020 per l'internazionalizzazione, a supporto delle imprese umbre. Un piano, quindi, che la Regione, secondo Fioroni, "è pronta a rivedere e rimodulare" anche perché la ripresa, passata la fase emergenziale da coronavirus, per l'assessore "sicuramente partirà per l'internazionalizzazione".