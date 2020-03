Fed aumenta le iniezioni di liquidità

NEW YORK, 11 MAR - La Fed aumenta la liquidità a disposizione, rafforzando le aste di pronti contro termine a un giorno (repo overnight) a 175 miliardi di dollari dai 150 miliardi precedenti. Una mossa per assicurare che le riserve restino ampie e per mitigare il rischio di pressioni sul mercato monetario" si legge in una nota della Fed.